У Румунії екстрено сів літак Wizz Air: на борту шукають бомбу

Літак компанії Wizz Air, який здійснював рейс Кутаїсі – Варшава, екстрено сів у румунському аеропорту Отопені через загрозу теракту.

Про це інформує видання Agerpres.

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Відомо, що про загрозу вибуху та розміщену на борту літака бомбу телефоном повідомила невідома жінка із аеропорту Кутаїсі.

Зазначається, що авіасудно приземлилося в Румунії о 16:25. Із літака евакуювали 175 пасажирів. Наразі на його борту розшукують вибухівку.

Проводяться спеціальні процедури, а пасажирів доправляють до кінцевої зони посадки,

– повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 17 жовтня літак, на борту якого перебувала перша леді США Меланія Трамп, здійснив вимушену екстрену посадку. Причиною цього стала технічна несправність авіасудна.