В Румынии эвакуировали всех пассажиров из аэропорта из-за яда

С румынского аэропорта в городе Сибиу 26 июля пришлось эвакуировать всех пассажиров и провожающих из-за ядовитого вещества, поскольку в помещении людям становилось плохо.

Об этом со ссылкой на местные издания информирует УНН.

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Было обнаружено вещество, вызвавшее раздражение, давление в дыхательных путях и глазах,

– отмечают в СМИ.

В целом из аэропорта эвакуировали около 400 человек. На данный момент известно, что ядовитое вещество содержалось в спрее. Его обнаружила транспортная полиция.

"После определения вещества, работа аэропорта будет восстановлена", – заверила администрация аэропорта.

Сейчас об отмене рейсов речи не идет, однако их перенесут.