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У Румунії евакуювали всіх пасажирів із аеропорту через отруту

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У Румунії з аеропорту евакуювали 400 людей через отруйну речовину
У Румунії з аеропорту евакуювали 400 людей через отруйну речовину / telegraf

Із румунського аеропорту в місті Сібіу 26 липня довелося евакуювати усіх пасажирів та проводжаючих через отруйну речовину, оскільки у приміщенні людям ставало погано.

Про це з посиланням на місцеві видання інформує УНН.

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Було виявлено речовину, яка викликала роздратування, тиск в дихальних шляхах і очах,
– зазначають у ЗМІ.

Загалом з аеропорту евакуювали близько 400 осіб. На цей момент відомо, що отруйна речовина містилася у спреї. Його виявила транспортна поліція.

"Після визначення речовини, робота аеропорту буде відновлена", – запевнила адміністрація аеропорту.

Наразі про скасування рейсів не йдеться, проте їх перенесуть.

Теги: авіація Румунія
Джерело: 24 Канал
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