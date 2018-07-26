У Румунії евакуювали всіх пасажирів із аеропорту через отруту
Із румунського аеропорту в місті Сібіу 26 липня довелося евакуювати усіх пасажирів та проводжаючих через отруйну речовину, оскільки у приміщенні людям ставало погано.
Про це з посиланням на місцеві видання інформує УНН.
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Було виявлено речовину, яка викликала роздратування, тиск в дихальних шляхах і очах,
– зазначають у ЗМІ.
Загалом з аеропорту евакуювали близько 400 осіб. На цей момент відомо, що отруйна речовина містилася у спреї. Його виявила транспортна поліція.
"Після визначення речовини, робота аеропорту буде відновлена", – запевнила адміністрація аеропорту.
Наразі про скасування рейсів не йдеться, проте їх перенесуть.
Джерело: 24 Канал
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