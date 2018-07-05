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В Румынии приняли закон, который смягчяет наказание за должностные преступления

28 Читати новину українською
Правительство Румынии смягчило наказание за должностные преступления
Правительство Румынии смягчило наказание за должностные преступления / uain.press

Парламент Румынии принял изменения в уголовное законодательство, которые позволили смягчить наказание за преступления, связанные со злоупотреблениями служебным положением.

Об этом сообщает DW.

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За изменения в законодательство проголосовали 167 депутатов. Необходимое количество – 165. В документе говорится о том, что злоупотребление служебным положением будут наказываться только в том случае, если выгоду получил сам нарушитель или члены его семьи.

Нововведения критикуют за то, что исходя из закона злоупотребления в пользу друзей можеть не нести за собой уголовной ответственности.

Также изменен срок высшей меры наказания за такие преступления с семи до пяти лет.

Президент Румынии Клаус Йоханнис возмущен изменениями в законодательстве и называет это "диктатурой большинства". Он считает принятые поправки возмутительными и заявил, что сделает все возможное для того, чтобы не допустить введение в действие закона. Отмечается, что он намерен обратиться в Конституционный суд.

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В Румынии закон вступает в силу после подписания президентом, однако глава страны может только обратиться в Конституционный суд или отправить закон на повторное рассмотрение в парламент.

Представители Европейской Комиссии выразили обеспокоенность принятием нового закона. Она вынуждена будет вмешаться в случае, если закон противоречит праву Евросоюза.

Теги: Новости политики Румыния
Источник: 24 Канал
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