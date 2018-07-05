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У Румунії прийняли закон, який пом'якшує покарання за посадові злочини

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Уряд Румунії пом'якшив покарання за посадові злочини
Уряд Румунії пом'якшив покарання за посадові злочини / uain.press

Парламент Румунії прийняв зміни до кримінального законодавства, які дозволили пом'якшити покарання за злочини, які пов'язані зі зловживаннями службовим становищем.

Про це повідомляє DW.

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За зміни до законодавства проголосували 167 депутатів. Необхідна кількість – 165. У документі йдеться про те, що зловживання службовим становищем будуть каратися лише у тому випадку, якщо вигоду отримав сам порушник або ж члени його сім'ї.

Нововведення критикують за те, що виходячи з закону зловживання на користь друзів можеть не тягнути за собою кримінальної відповідальності.

Також змінено строк найвищої міри покарання за такі злочини з семи до п'яти років.

Президент Румунії Клаус Йоханніс обурений змінами до законодавства і називає це "диктатурою більшості". Він вважає прийняті поправки обурливими та заявив, що зробить все можливе для того аби не допустити введення в дію закону. Зазначається, що він має намір звернутися до Конституційного суду.

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В Румунії закон вступає в дію після підписання президентом, однак очільник країни може лише звернутися до Конституційного суду або відправити закон на повторний розгляд до парламенту.

Представники Європейської Комісії висловили занепокоєння прийняттям нового закону. Вона вимушена буде втрутитися у випадку, якщо закон суперечить праву Євросоюзу. 

Теги: Новини політики Румунія
Джерело: 24 Канал
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