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Страшна ДТП з українцями в Румунії: троє дітей травмовані

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Страшна ДТП з українцями в Румунії
Страшна ДТП з українцями в Румунії / noi.md

В п'ятницю, 29 червня, в Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода з 60 українцями, які поверталися з відпочинку у Болгарії. Внаслідок аварії троє дітей отримали травми.

Про це повідомив місцевий сайт noi.md.

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Як зазначається, на місце ДТП прибуло понад 15 машин швидкої допомоги, екіпажів SMURD і спецавтомобілів. 

Влада активувала Червоний план втручання і направила на місце події три машини швидкої допомоги SMURD, 10 машин швидкої допомоги районної служби, мікроавтобус для перевезення пасажирів, два спецавтомобіля для перевезення персоналу і жертв та кілька спецавтомобілів для втручання в разі колективних ДТП і природних лих,
– йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП постраждали три дівчинки 11, 13 і 14 років. Наразі їх доправили до лікарні, а пасажирів розмістили в будинку культури "Михайло Когелнічану". Відомо, що в автобусі перебувало 60 людей – 49 дітей і 11 дорослих.

Працівники поліції припускають, що аварія сталася через неуважність 52-річного водія, який втратив контроль над кермом. Зазначається, що він також є громадянином України. Правоохоронці подали кримінальну справу з метою заподіяння тілесних ушкоджень з вини водія.

Нагадаємо, 13 травня сталася аварія за участю дітей поблизу Бреста. Тоді автобус із дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик, ще один перебував у комі, п’ятеро – у тяжкому стані. 

Теги: Аварії та ДТП Румунія Діти
Джерело: 24 канал
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