Українська дитяча футбольна команда потрапила в аварію у Білорусі: є жертви

У Білорусі під Кам'янцем 13 травня вранці в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинула одна дитина.

У відомстві уточнили, що в результаті аварії на трасі Кам'янець - Шерешево - Свіслоч 1 дитина загинула, ще 6 з важкими травмами доставлені до Кам'янецької центральної районної лікарні.

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У всіх потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів,

– мовиться у повідомленні МОЗ Білорусі.

Профільний міністр Валерій Малашко заявив, що для допомоги українським дітям задіяні кращі лікарі. Сьогодні частину постраждалих переведуть у Брестську обласну лікарню.



Фото з місця аварії з українськими дітьми у Білорусі