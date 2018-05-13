Украинская детская футбольная команда попала в аварию в Беларуси: есть жертвы

В Беларуси под Каменцем 13 мая утром в автомобильную аварию попала детская футбольная команда из Украины. В результате ДТП погиб один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии на трассе Каменец – Шерешево – Свислочь 1 ребенок погиб, еще 6 с тяжелыми травмами доставлены в Каменецкую центральную районную больницу.

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"У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении МОЗ Беларуси.

Профильный министр Валерий Малашко заявил, что для помощи украинским детям задействованы лучшие врачи. Сегодня часть пострадавших переведут в Брестскую областную больницу.