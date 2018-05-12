Страшна ДТП на Кіровоградщині забрала життя 4 людей, серед них – 2 дітей

12 травня у Знам'янському районі Кіровоградської області у ДТП 4 осіб загинуло, ще двоє зазнали поранень.

Як інформує прес-служба ДСНС у Кіровоградській області, повідомлення про резонансну ДТП надійшло приблизно о 19:05 12 травня.

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Аварія сталась на автодорозі Кропивницький – Знам’янка неподалік від села Субоці.

Внаслідок зіткнення легковиків Toyota та Volkswagen четверо осіб загинуло на місці, серед них ж двоє дітей 2016 та 2017 років народження. Діти перебували у салоні автомобіля Toyota.



Моторошна ДТП на Кіровоградщині: 4 загиблих, 2 постраждалих

Ще двох осіб, які перебували в автомобілі Volkswagen Touareg госпіталізували до Знам’янської центральної районної лікарні.



Серед загиблих у ДТП на Кіровоградщині двоє дітей

Тіло загиблого водія рятувальникам довелось витягати з автомобіля Toyota за допомогою спецінструментів.