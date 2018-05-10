20:39
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Запоріжжі на вулиці Сталеварів трапилася масштабна ДТП за участю десятка авто: фото та відео

1221 Читать новость на русском
Аварія у Запоріжжі на Сталеварів 10 травня 2018
Аварія у Запоріжжі на Сталеварів 10 травня 2018 / Фото з відкритих джерел

У центрі Запоріжжя на вулиці Сталеварів, проспекті Соборному, сталася масштабна аварія за участю десятка автомобілів та пасажирського автобуса. У результаті ДТП постраждало троє людей.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також: У Києві авто іноземця провалилось під землю: фото і відео з місця події

Як зазначається, під час руху водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням та врізався у легковик Hyundai, який їхав попереду. Після чого машина врізалась в міський автобус. Своєю чергою Lexus відкинуло на ще близько семи машин, які були припарковані на узбіччі.

На момент аварії, у Lexus було троє пасажирів, які за словами очевидців, перебували у стані алкогольного сп’яніння або наркотичного сп'яніння.

За попередніми даними, усіх постраждалих в масштабній ДТП госпіталізували.

Дві людини знаходяться у стані середньої важкості, ще один у важкому. Дитину доставили у дитячу лікарню, водія Hundai та ще один пасажир до п'ятої міської. На місці події працювали дві бригади швидкої допомоги,
розповів голова незалежного профсоюзу співробітників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.

Водія елітної іномарки затримали патрульні.

Аварія у Запоріжжі 10.05.2018: відео масштабної ДТП на Сталеварів

Аварія у Запоріжжі 10.05.2018: відео масштабної ДТП на Сталеварів

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук