У Запоріжжі на вулиці Сталеварів трапилася масштабна ДТП за участю десятка авто: фото та відео

У центрі Запоріжжя на вулиці Сталеварів, проспекті Соборному, сталася масштабна аварія за участю десятка автомобілів та пасажирського автобуса. У результаті ДТП постраждало троє людей.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Як зазначається, під час руху водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням та врізався у легковик Hyundai, який їхав попереду. Після чого машина врізалась в міський автобус. Своєю чергою Lexus відкинуло на ще близько семи машин, які були припарковані на узбіччі.

На момент аварії, у Lexus було троє пасажирів, які за словами очевидців, перебували у стані алкогольного сп’яніння або наркотичного сп'яніння.

За попередніми даними, усіх постраждалих в масштабній ДТП госпіталізували.

Дві людини знаходяться у стані середньої важкості, ще один – у важкому. Дитину доставили у дитячу лікарню, водія Hundai та ще один пасажир – до п'ятої міської. На місці події працювали дві бригади швидкої допомоги,

– розповів голова незалежного профсоюзу співробітників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.

Водія елітної іномарки затримали патрульні.

Аварія у Запоріжжі 10.05.2018: відео масштабної ДТП на Сталеварів

Аварія у Запоріжжі 10.05.2018: відео масштабної ДТП на Сталеварів