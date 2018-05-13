У смертельній ДТП з українськими дітьми у Білорусі загинув хлопчик із Сум, – ЗМІ

У смертельній ДТП, яка сталася у Білорусі 13 травня, загинув хлопчик 2005 року народження з міста Суми. В обласній держадміністрації Сум повідомили, що офіційно жодні дитячі футбольні команди на змагання за межі області не виїжджали.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на коментар начальника Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Дмитра Лантушенка.

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На жаль, у цій ДТП загинув хлопчик із Сум. Маму вже повідомили. Вона виїздить у Білорусь,

– сказав посадовець.

Як повідомляє UA:Суми хлопчик сидів на передньому сидінні. Ще шестеро дітей госпіталізовані. У всіх лікарі діагностували черепно-мозкові травми різного ступеня важкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина підключена до апарату штучної вентиляції легенів

Дмитро Лантушенко додав, що наразі встановлюється, що це була за поїздка, адже "офіційно жодні дитячі футбольні команди на змагання за межі області не виїжджали".

"Попередньо, діти із Сумської області були в неофіційній поїздці нібито для обміном досвідом. Жодну сумську команду офіційно на змагання за кордон не відправляли", – зазначив Лантушенко.

Проте, за повідомленням директора Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторії Гробової, за межі України дітей відправила одна із громадських організацій.

Є якась українсько-польсько-білоруська рада. За її програмою одна із громадських організацій і відправила наших дітей за кордон. Вони, виявляється, вже п’ять років так їздять. Зараз розбираємося, адже офіційно дозволу на таку поїздку ніхто не давав,

– підкреслила Гробова.

У виданні зазначають, що Вікторія Гробова уточнила, що футбольна команда була збірна: діти в ній були з різних населених пунктів Сумщини, але в основному – нібито із Великописарівського району.

Нагадаємо, у Білорусі під Кам'янцем 13 травня в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинула одна дитина.



