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В смертельном ДТП с украинскими детьми в Беларуси погиб мальчик из Сум – СМИ

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В смертельном ДТП в Беларуси погиб мальчик из Сум – СМИ
В смертельном ДТП в Беларуси погиб мальчик из Сум – СМИ / Фото из открытых источников

В смертельном ДТП, которое произошло в Беларуси 13 мая, погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы. В областной госадминистрации Сумм сообщили, что официально никакие детские футбольные команды на соревнования за пределы области не выезжали.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий начальника Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрия Лантушенка.

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"К сожалению, в этом ДТП погиб мальчик из Сум. Маме уже сообщили. Она выезжает в Беларусь",
– сказал чиновник.

Как сообщает UA:Сумы мальчик сидел на переднем сидении. Еще шестеро детей госпитализированы. У всех врачи диагностировали черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Дмитрий Лантушенко добавил, что сейчас устанавливается, что это была за поездка, ведь "официально никакие детские футбольные команды на соревнования за пределы области не выезжали".

"Предварительно, дети из Сумской области были в неофициальной поездке якобы для обмена опытом. Ни одну сумскую команду официально на соревнования за границу не отправляли", – отметил Лантушенко.

Однако, по сообщению директора Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктории Гробовой, за пределы Украины детей отправила одна из общественных организаций.

Есть какой-то украинско-польско-белорусский совет. По его программе одна из общественных организаций и отправила наших детей за границу. Они, оказывается, уже пять лет так ездят. Сейчас разбираемся, ведь официально разрешения на такую поездку никто не давал,
– подчеркнула Гробовая.

В издании отмечают, что Виктория Гробовая уточнила, что футбольная команда была сборная: дети в ней были из разных населенных пунктов Сумщины, но в основном – якобы из Великописаревского района.

Напомним, в Беларуси под Каменцем 13 мая в автомобильную аварию попала детская футбольная команда из Украины. В результате ДТП погиб один ребенок.

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Беларуси ДТП с детьми в Беларуси
Источник: 24 Канал
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