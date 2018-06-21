У Румунії очільника парламенту засудили до 3 з половиною років в'язниці

Голову нижньої палати парламенту Румунії, лідера правлячої у країні Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня засудили до трьох років і шести місяців ув'язнення.

Такий вирок за зловживання службовим становищем Драгня винесла Вища касаційна палата Румунії, передає Укрінформ.

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Зазначається, що лідера соціал-демократів звинувачували у підбурюванні до фальсифікації бухгалтерських документів під час оформлення фінансової звітності про здачу в експлуатацію автомобільних доріг у повіті Телеорман. З 2000 по 2012 роки він обіймав посаду керівника повітової ради.

Як повідомляють у ЗМІ, рішення інстанції не остаточне: Драгня може опротестувати вердикт у встановлені законом терміни.

До слова, сторона обвинувачення вимагала призначити Драгня покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 7 років. А у цій же справі раніше вже було засуджено 9 осіб.

За даними слідства, в результаті корупційних дій Драгня та його оточення державному бюджету було завдано збитків у розмірі близько 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, 21 червня люди в Бухаресті знову вийшли на мітинги проти законів, які утруднюють притягнення корупціонерів до відповідальності. Вони вимагають дострокових парламентських виборів та скасування правок у системі правосуддя, які ухвалили напередодні.