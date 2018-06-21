В Румынии главу парламента приговорили к 3 с половиной годам тюрьмы

Глава нижней палаты парламента Румынии, лидера правящей в стране Социал-демократической партии Ливиу Драгня приговорили к трем годам и шести месяцам заключения.

Такой приговор за злоупотребление служебным положением Драгня вынесла Высшая кассационная палата Румынии, передает "Укринформ".

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Отмечается, что лидера социал-демократов обвиняли в подстрекательстве к фальсификации бухгалтерских документов при оформлении финансовой отчетности о сдаче в эксплуатацию автомобильных дорог в уезде Телеорман. С 2000 по 2012 годы он занимал должность руководителя уездного совета.

Как сообщают в СМИ, решение инстанции не окончательное: Драгня может опротестовать вердикт в установленные законом сроки.

К слову, сторона обвинения требовала назначить Драгня наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. А по этому же делу ранее уже были осуждены 9 человек.

По данным следствия, в результате коррупционных действий Драгня и его окружения государственному бюджету был нанесен ущерб в размере около 20 миллионов евро.

Напомним, 21 июня люди в Бухаресте вновь вышли на митинги против законов, которые затрудняют привлечение коррупционеров к ответственности. Они требуют досрочных парламентских выборов и отмены поправок в системе правосудия, которые приняли накануне.