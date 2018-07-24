В Румынии произошло чрезвычайное происшествие на атомной электростанций
В Румынии произошло автоматическое отключение от Национальной энергетической системы первого реактора румынской атомной электростанции в городе Чернаводэ.
Происшествие случилось 23 июля и его подтвердил генеральный директор румынского предприятия Nuclearelectrica Козмин Гице, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что внезапное автоматическое отключение реактора никак не повлияло на население, персонал станции и окружающую среду.
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Вероятно, отключение реактора произошло из-за ложного сигнала, поступившего от турбинной системы.
Специалисты работают над устранением причины неполадки для дальнейшего подключения реактора в Национальную энергосистему.
Добавим, Чернаводська АЭС – крупнейший производитель электроэнергии Румынии.