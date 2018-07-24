В Румунії трапилася надзвичайна подія на атомній електростанцій

В Румунії відбулося автоматичне відключення від Національної енергетичної системи першого реактора румунської атомної електростанції в місті Чернаводе.

Подія трапилася 23 липня і її підтвердив генеральний директор румунського підприємства Nuclearelectrica Козмін Гіце, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що раптове автоматичне відключення реактора ніяк не вплинуло на населення, персонал станції та навколишнє середовище.

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Імовірно, відключення реактора відбулося через помилковий сигнал, що надійшов від турбінної системи.

Фахівці працюють над усуненням причини неполадки для подальшого підключення реактора до Національної енергосистеми.

Додамо, Чернаводська АЕС — найбільший виробник електроенергії Румунії.