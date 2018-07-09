19:02
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Румынии уволили легендарного антикоррупционного прокурора

107 Читати новину українською
Лаура Ковеси
Лаура Ковеси / Фото из открытых источников

Президент Румынии Клаус Иоганнис подписал указ об увольнении антикоррупционного прокурора Лауры Ковеси.

Об этом сообщает "Настоящее время".

Читайте также: В Румынии приняли закон, смягчающий наказание за должностные преступления

Ранее румынский президент высказывался категорически против ее увольнения, однако на нем настаивал министр юстиции Тудорел Тоадер, который и обратился по этому поводу в Конституционный суд.

Также на этом настаивал лидер социал-демократической партии Ливиу Драгнеа, который, считаясь одним из самых могущественных людей в стране, после ее расследования был приговорен к 3,5 годам тюрьмы.

Ковеси обвинили в злоупотреблении полномочиями, в частности, в использовании незаконной прослушки. Когда президент Румынии заявил, что не верит в эти обвинения, социал-демократы, которые сейчас контролируют правительство, начали обсуждать процедуру импичмента, если он не подчинится решению суда.

Антикорупционерка имеет бешеную поддержку среди населения. За время своей работы на занимаемой должности она завела более тысячи уголовных дел на коррупционеров всех уровней, в том числе, на брата президента, мэра Бухареста Сорина Опреску и действующего премьер-министра Виктора Понти.

За 2016 она направила в суды уголовные дела против более 1,2 тысячи чиновников, подозреваемых в хищениях, взяточничестве и откатах.

Теги: Новости политики Коррупция Румыния
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хактивист про кибербезопасность Украины: Нельзя повысить эффективность пустоты
сегодня, 19:01 Хактивист про кибербезопасность Украины: Нельзя повысить эффективность пустоты
Євгенія Мазур 5
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сегодня, 17:16 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 131
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
103
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
сегодня, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сегодня, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 522
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук