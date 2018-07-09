В Румынии уволили легендарного антикоррупционного прокурора

Президент Румынии Клаус Иоганнис подписал указ об увольнении антикоррупционного прокурора Лауры Ковеси.

Об этом сообщает "Настоящее время".

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Ранее румынский президент высказывался категорически против ее увольнения, однако на нем настаивал министр юстиции Тудорел Тоадер, который и обратился по этому поводу в Конституционный суд.

Также на этом настаивал лидер социал-демократической партии Ливиу Драгнеа, который, считаясь одним из самых могущественных людей в стране, после ее расследования был приговорен к 3,5 годам тюрьмы.

Ковеси обвинили в злоупотреблении полномочиями, в частности, в использовании незаконной прослушки. Когда президент Румынии заявил, что не верит в эти обвинения, социал-демократы, которые сейчас контролируют правительство, начали обсуждать процедуру импичмента, если он не подчинится решению суда.

Антикорупционерка имеет бешеную поддержку среди населения. За время своей работы на занимаемой должности она завела более тысячи уголовных дел на коррупционеров всех уровней, в том числе, на брата президента, мэра Бухареста Сорина Опреску и действующего премьер-министра Виктора Понти.

За 2016 она направила в суды уголовные дела против более 1,2 тысячи чиновников, подозреваемых в хищениях, взяточничестве и откатах.