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У Румунії звільнили легендарного антикорупційного прокурора

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Лаура Ковесі
Лаура Ковесі / Фото з вільних джерел

Президент Румунії Клаус Іоганніс підписав указ про звільнення антикорупційного прокурора Лаури Ковесі.

Про це повідомляє "Настоящее время".

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Раніше румунський президент висловлювався категорично проти її звільнення, однак на ньому наполягав міністр юстиції Тудорел Тоадер, який і звернувся з цього приводу до Конституційного суду.

Також на цьому наполягав лідер соціал-демократичної партії Лівіу Драгнеа, який, вважаючись одним із наймогутніших людей у країні, після її розслідування був засуджений до 3,5 року в'язниці.

Ковесі звинуватили у зловживанні повноваженнями, зокрема, у використанні незаконної прослушки. Коли президент Румунії заявив, що не вірить у ці звинувачення, соціал-демократи, які зараз контролюють уряд, почали обговорювати процедуру імпічменту, якщо він не підкориться рішенню суду.

Антикорупціонерка має шалену підтримку серед населення. За час своєї роботи на займаній посаді вона завела понад тисячю кримінальних справ на корупціонерів усіх рівнів, у тому числі, на брата президента, мера Бухареста Соріна Опреску і чинного прем'єр-міністра Віктора Понті.

За 2016 рік вона направила до судів кримінальні справи проти понад 1,2 тисячі чиновників, підозрюваних у розкраданнях, хабарництві та відкатах.

Теги: Новини політики Корупція Румунія
Джерело: 24 Канал
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