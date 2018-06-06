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В Ryanair потроллили Lufthansa за ляп о Киеве

12 Читати новину українською
В Ryanair потроллили Lufthansa
В Ryanair потроллили Lufthansa / Ryanair

Лоукостер Ryanair в Twitter пошутил над немецкой авиакомпанией Lufthansa, которая в своем промо-рлык к Чемпионату мира по футболу выдала Киев за Россию.

В частности, ирландский лоукостер посоветовал Lufthansa воспользоваться их гидом по Киеву и дали соответствующую ссылку.

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Воспользовавшись моментом в Ryanair напомнили, что с сентября компания запускает рейсы между Киевом и Берлином.

Напомним, Lufthansa на видео, которое было снято в Киеве, столицу Украины пытались выдать за Россию, где 14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018.

Немецкая авиакомпания оперативно отреагировала на скандал: удалила ролик и объяснила, что снимала его в Киеве из-за лучшей логистики.

 
Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Ryanair авиация Новости Украины
Источник: 24 Канал
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