В Ryanair потроллили Lufthansa за ляп о Киеве

Лоукостер Ryanair в Twitter пошутил над немецкой авиакомпанией Lufthansa, которая в своем промо-рлык к Чемпионату мира по футболу выдала Киев за Россию.

В частности, ирландский лоукостер посоветовал Lufthansa воспользоваться их гидом по Киеву и дали соответствующую ссылку.

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Воспользовавшись моментом в Ryanair напомнили, что с сентября компания запускает рейсы между Киевом и Берлином.

Hey @Lufthansa, if you needed a guide, you should have asked: https://t.co/weX22t7ZIa



P.S. We fly there from Berlin in September! pic.twitter.com/cxuJ8cmgvF — Ryanair (@Ryanair) 5 червня 2018 р.

Напомним, Lufthansa на видео, которое было снято в Киеве, столицу Украины пытались выдать за Россию, где 14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018.



Немецкая авиакомпания оперативно отреагировала на скандал: удалила ролик и объяснила, что снимала его в Киеве из-за лучшей логистики.