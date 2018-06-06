В Ryanair потроллили Lufthansa за ляп о Киеве
Лоукостер Ryanair в Twitter пошутил над немецкой авиакомпанией Lufthansa, которая в своем промо-рлык к Чемпионату мира по футболу выдала Киев за Россию.
В частности, ирландский лоукостер посоветовал Lufthansa воспользоваться их гидом по Киеву и дали соответствующую ссылку.
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Воспользовавшись моментом в Ryanair напомнили, что с сентября компания запускает рейсы между Киевом и Берлином.
Напомним, Lufthansa на видео, которое было снято в Киеве, столицу Украины пытались выдать за Россию, где 14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018.
Немецкая авиакомпания оперативно отреагировала на скандал: удалила ролик и объяснила, что снимала его в Киеве из-за лучшей логистики.