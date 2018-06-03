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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Дід Панас

Як Lufthansa осоромилася через ЧС з футболу в Росії та Київ

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Lufthansa видала Русанівку за Росію
Lufthansa видала Русанівку за Росію / Фото з соцмереж

Компанія Lufthansa рекламує футбольний чемпіонат світу в Росії 2018 року за допомогою відеоролика, відзнятого в столиці України, місті Києві.

Підпис "Росія 2018" стоїть на зображенні Русанівського каналу, розташованого в київському районі Березняки. Моя "мала Батьківщина".

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Дорогенька Lufthansa, Україна – це не Росія! І не все, що починається з "рус", є російським. Це вже навіть такі географічно обдаровані перевізники, як ви, мали б збагнути.

Lufthansa рекламує ЧС з футболу в Росії відео, відзнятим в Києві:

 

Автор: Дід Панас
Теги: Скандал Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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