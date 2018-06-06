У Ryanair потролили Lufthansa за ляп про Київ

Лоукостер Ryanair у Twitter покепкував над німецькою авіакомпанію Lufthansa, яка у своєму промо-рлику до Чемпіонату світу з футболу видала Київ за Росію.

Зокрема, ірландський лоукостер порадив Lufthansa скористатися їхнім гідом по Києву та дали відповідне посилання.

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Скориставшись моментом в Ryanair нагадали, що з вересня компанія запускає рейси між Києвом та Берліном.

Hey @Lufthansa, if you needed a guide, you should have asked: https://t.co/weX22t7ZIa



P.S. We fly there from Berlin in September! pic.twitter.com/cxuJ8cmgvF — Ryanair (@Ryanair) 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, Lufthansa на відео, яке було зняте у Києві, столицю України намагались видати за Росію, де 14 червня стартує Чемпіонат світу з футболу 2018.



Німецька авіакомпанія оперативно відреагувала на скандал: видалила ролик та пояснила, що знімала його у Києві через кращу логістику.