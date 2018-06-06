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У Ryanair потролили Lufthansa за ляп про Київ

59 Читать новость на русском
У Ryanair потролили Lufthansa
У Ryanair потролили Lufthansa / Ryanair

Лоукостер Ryanair у Twitter покепкував над німецькою авіакомпанію Lufthansa, яка у своєму промо-рлику до Чемпіонату світу з футболу видала Київ за Росію.

Зокрема, ірландський лоукостер порадив Lufthansa скористатися їхнім гідом по Києву та дали відповідне посилання.

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Скориставшись моментом в Ryanair нагадали, що з вересня компанія запускає рейси між Києвом та Берліном.

Нагадаємо, Lufthansa на відео, яке було зняте у Києві, столицю України намагались видати за Росію, де 14 червня стартує Чемпіонат світу з футболу 2018.

Німецька авіакомпанія оперативно відреагувала на скандал: видалила ролик та пояснила, що знімала його у Києві через кращу логістику.

 
Теги: Новини України авіація Ryanair Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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