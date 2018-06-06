У Ryanair потролили Lufthansa за ляп про Київ
Лоукостер Ryanair у Twitter покепкував над німецькою авіакомпанію Lufthansa, яка у своєму промо-рлику до Чемпіонату світу з футболу видала Київ за Росію.
Зокрема, ірландський лоукостер порадив Lufthansa скористатися їхнім гідом по Києву та дали відповідне посилання.
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Скориставшись моментом в Ryanair нагадали, що з вересня компанія запускає рейси між Києвом та Берліном.
Нагадаємо, Lufthansa на відео, яке було зняте у Києві, столицю України намагались видати за Росію, де 14 червня стартує Чемпіонат світу з футболу 2018.
Німецька авіакомпанія оперативно відреагувала на скандал: видалила ролик та пояснила, що знімала його у Києві через кращу логістику.
Джерело: 24 Канал
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