В самолете Air France нашли тело ребенка: жуткие детали

В отсеке шасси самолета французской авиакомпании Air France нашли тело ребенка. По предварительной информации, мальчику было 10 лет.

Air France подтвердила то, что тело нашли в отсеке шасси самолета, прилетевшего во Францию из Кот-д'Ивуара (страна в Западной Африке), сообщили в Mirror.

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Французские правоохранители начали расследование. Вероятно, что он хотел добраться до Парижа нелегально. Раньше случался подобный инцидент, когда из самолета над Лондоном выпало тело безбилетника. Труп упал в метре от местного жителя, который загорал в своем саду. Впоследствии в техническом отсеке самолета нашли вещи погибшего.



Стойка шасси / Фото: Unsplash

Что известно об авиакомпании Air France?Air France – это дочерняя авиакомпания Air France-KLM. Раньше она была главной национальной компанией Франции. Сейчас осуществляет рейсы по 187 направлениям. Ее флот состоит из 210 самолетов производства Airbus и Boeing различных модификаций.