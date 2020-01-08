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      В самолете Air France нашли тело ребенка: жуткие детали

      137 Читати новину українською
      Air France / www.standard.co.uk

      В отсеке шасси самолета французской авиакомпании Air France нашли тело ребенка. По предварительной информации, мальчику было 10 лет.

      Air France подтвердила то, что тело нашли в отсеке шасси самолета, прилетевшего во Францию из Кот-д'Ивуара (страна в Западной Африке), сообщили в Mirror.

      К теме: Авиакатастрофа в Иране: бортпроводница опубликовала фото экипажа перед вылетом

      Французские правоохранители начали расследование. Вероятно, что он хотел добраться до Парижа нелегально. Раньше случался подобный инцидент, когда из самолета над Лондоном выпало тело безбилетника. Труп упал в метре от местного жителя, который загорал в своем саду. Впоследствии в техническом отсеке самолета нашли вещи погибшего.


      Стойка шасси / Фото: Unsplash

      Что известно об авиакомпании Air France?Air France – это дочерняя авиакомпания Air France-KLM. Раньше она была главной национальной компанией Франции. Сейчас осуществляет рейсы по 187 направлениям. Ее флот состоит из 210 самолетов производства Airbus и Boeing различных модификаций.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авиация Дети и несовершеннолетние Новости Франции Расследования
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