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      У літаку Air France знайшли тіло дитини: моторошні деталі

      1064 Читать новость на русском
      Air France / www.standard.co.uk

      У відсіку шасі літака французької авіакомпанії Air France знайшли тіло дитини. За попередньою інформацією, хлопчику було 10 років.

      Air France підтвердила те, що тіло знайшли у відсіку шасі літака, який прилетів до Франції з Кот-д'Івуару (країна у Західній Африці), повідомили у Mirror.

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      Французькі правоохоронці розпочали розслідування. Ймовірно, що він хотів дістатися до Парижа нелегально. Раніше траплявся подібний інцидент, коли з літака над Лондоном випало тіло безбілетника. Труп впав за метр від місцевого жителя, який засмагав у своєму саду. Згодом у технічному відсіку літака знайшли речі загиблого.


      Стійка шасі / Фото: Unsplash

      Що відомо про авіакомпанію Air France?Air France – це дорічня авіакомпанія Air France-KLM. Раніше вона була головною національною компанією Франції. Наразі здійснює рейси за 187 напрямками. Її флот складається з 210 літаків виробництва Airbus та Boeing різних модифікацій.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авіація Розслідування Новини Франції Діти і неповнолітні
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