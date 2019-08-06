В самолете рейса Лондон – Валенсия вспыхнул пожар, есть пострадавшие: фото, видео
В кабине самолета авиакомпании British Airways, который следовал из Лондона в Валенсию, вечером 5 августа вспыхнул пожар. Из-за задымления в салоне пострадали около двадцати человек.
Об этом сообщает Telegram 24 канала.
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Самолет British Airways рейса Лондон – Валенсия едва не разбился из-за пожара на борту. Экипажу удалось экстренно посадить самолет. Но из-за задымления в салоне, около двадцати человек отравились дымом и попали в больницу,
– говорится в сообщении.
Этим рейсом летели 175 пассажиров. Трое из них получили легкое отравление дымом, еще 16 человек травмировались, когда спускались по эвакуационным надувным трапам.
Сильное задымление началось в салоне сразу, как только самолет приземлился в аэропорту Манисес около 19 часов по местному времени (20 часов по Киеву). У самолета загорелся двигатель.
Люди спускались из салона самолета по надувным трапам / фото с Twitter
Пассажиры самолета публикуют в соцсетях жуткие фото и видео. На них видно, что салон полностью окутан дымом, а люди в панике пытаются выйти из него.