В самолете рейса Лондон – Валенсия вспыхнул пожар, есть пострадавшие: фото, видео

В кабине самолета авиакомпании British Airways, который следовал из Лондона в Валенсию, вечером 5 августа вспыхнул пожар. Из-за задымления в салоне пострадали около двадцати человек.

Об этом сообщает Telegram 24 канала.

Интересно: Француз перелетел Ла-Манш на самодельном флайборде: впечатляющее видео

Самолет British Airways рейса Лондон – Валенсия едва не разбился из-за пожара на борту. Экипажу удалось экстренно посадить самолет. Но из-за задымления в салоне, около двадцати человек отравились дымом и попали в больницу,

– говорится в сообщении.

Этим рейсом летели 175 пассажиров. Трое из них получили легкое отравление дымом, еще 16 человек травмировались, когда спускались по эвакуационным надувным трапам.

Сильное задымление началось в салоне сразу, как только самолет приземлился в аэропорту Манисес около 19 часов по местному времени (20 часов по Киеву). У самолета загорелся двигатель.



Люди спускались из салона самолета по надувным трапам / фото с Twitter

Пассажиры самолета публикуют в соцсетях жуткие фото и видео. На них видно, что салон полностью окутан дымом, а люди в панике пытаются выйти из него.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl — Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC — Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC — Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019