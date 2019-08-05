Француз перелетел Ла-Манш на самодельном флайборде: впечатляющее видео

Французский изобретатель Фрэнки Запата 4 августа успешно пересек Ла-Манш длиной 35,4 километра на разработанном самостоятельно флайборде.

40-летний изобретатель вылетел из Сангатта на северном побережье Франции, сообщает DW. И уже через 20 минут он приземлился в бухте Святой Маргарет неподалеку от Дувра на юге Великобритании.

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На полпути Запата сделал остановку на лодке, чтобы дозаправиться.

Первую попытку пересечь пролив француз совершил 25 июля, но тогда ему не удалась этого сделать из-за проблем с заправкой. Этим полетом изобретатель хотел отметить 110-ю годовщину первого перелета через Ла-Манш, который совершил авиатор Луи Блерио 25 июля 1909 года.



Луи Блерио, который 110 лет назад совершил первый перелет над Ла-Маншем

Что известно о флайборде Запаты?

Запата сам изобрел свой флайборд: он имеет размер скейтборда, а горючее содержится в рюкзаке, который надевает пилот. Аппарат оборудован четырьмя мощными реактивными двигателями. Они работают от авиационного керосина из бака на 20 литров, расположенного в рюкзаке за спиной пилота. Руководят реактивной платформой с помощью наклонов и пульта управления в руках пилота. Этот флайборд может развить скорость до 140 километров в час.