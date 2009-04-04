Малайзія: Формула-1

Дженсон Баттон здобув другий у сезоні поул-позишн.

Біло-жовто-чорний болід на чолі пелотону - стає звичним явищем. Стайня Формули-1 Brawn GP довела невипадковість австралійського тріумфу - хлопці Роса Брауна успішно подолали кваліфікацію гран-прі Малайзії. Рубенс Барікелло у заключній частині щоправда став четвертим, а через заміну коробки передач втратив ще п’ять позицій - відтак отримав дев’яту сходинку стартової решітки. Дженсон Баттон тим часом був незворушним - переможець Австралійської гонки здобув свій другий поул-позишн тож стартуватиме першим і на "Сепангу". Менш як десяту секунди програв британцеві італієць Ярно Трулі, трохи повільнішим за представника "Тойоти" у третьому сегменті кваліфікації був Себ Феттель. Втім, як пам’ятаємо і на гонщика Red Bull чекає штраф - втрата 10 позицій за інцидент із Робертом Кубіцою в Мельбурні. Тож третім у бій піде Тімо Глок із тої таки "Тойоти". Знову не вразили переможці минулорічного кубка конструкторів - гарцюючі жеребці із "Феррарі" - у Кіммі Ряйконена - дев’ятий час, у Феліпе Масси - лише шістнадцятий. Не зміг пробитись до заключного сегменту кваліфікації і чинний чемпіон - у Льюїса Хемілтона лише тринадцятий час.