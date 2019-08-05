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      Француз перелетів Ла-Манш на саморобному флайборді: вражаюче відео

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      Френкі Запата на флайборді перетнув Ла-Манш
      Френкі Запата на флайборді перетнув Ла-Манш / Getty Images

      Французький винахідник Френкі Запата 4 серпня успішно перетнув Ла-Манш завдовжки 35,4 кілометра на розробленому самотужки флайборді.

      40-річний винахідник вилетів з Сангатта на північному узбережжі Франції, повідомляє DW. І вже за 20 хвилин він приземлився у бухті Святої Маргарет неподалік від Дувра на півдні Великої Британії.

      Дивіться відео, як Запата з реактивними двигунами на ногах летить наввипередки з Lamborghini

      На півдорозі Запата він зробив зупинку на човні, щоб дозаправитися.

      Першу спробу перетнути протоку француз здійснив 25 липня, але тоді йому не вдалася цього зробити через проблеми із заправкою. Цим польотом винахідник хотів відзначити 110-ту річницю першого перельоту через Ла-Манш, який здійснив авіатор Луї Блеріо 25 липня 1909 року.

      Луї Блеріо Ла-Манш
      Луї Блеріо, який 110 років тому здійснив перший переліт над Ла-Маншем

      Що відомо про флайборд Запати?

      Запата сам винайшов свій флайборд: він має розмір скейтборда, а пальне міститься у рюкзаку, який одягає пілот. Апарат обладнаний чотирма потужними реактивними двигунами. Вони працюють від авіаційного гасу з бака на 20 літрів, розташованого в наплічнику за спиною пілота. Керують реактивною платформою за допомогою нахилів і пульта управління в руках пілота. Цей флайборд може розвинути швидкість до 140 кілометрів на годину.

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      Теги: авіація Новини Техно Техно Новини Франції
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