У літаку рейсу Лондон – Валенсія спалахнула пожежа, є постраждалі: фото, відео

У кабіні літака авіакомпанії British Airways, який прямував із Лондона до Валенсії, надвечір 5 серпня спалахнула пожежа. Через задимлення в салоні постраждали близько двадцяти людей.

Про це повідомляє Telegram 24 каналу.

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Літак British Airways рейсом Лондон – Валенсія ледь не розбився через пожежу на борту. Екіпажу вдалося екстренно посадити літак. Але через задимлення в салоні, близько двадцяти людей отруїлися димом і потрапили до лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Загалом цим рейсом летіло 175 пасажирів. Троє з них отримали легкі отруєння димом, ще 16 осіб травмувались, коли спускалися по евакуаційних надувних трапах.

Сильне задимлення почалося у салоні одразу, як тільки літак приземлився в аеропорту Манісеса близько 19 години за місцевим часом (20 година за Києвом). У літака загорівся двигун.



Люди спускались з салону літака по надувних трапах / фото з Twitter

Пасажири літака публікують у сомережах моторошні фото та відео. На них видно, що салон повністю оповитий димом, а люди в паніці намагаються вийти з нього.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl — Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC — Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC — Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019