У літаку рейсу Лондон – Валенсія спалахнула пожежа, є постраждалі: фото, відео
У кабіні літака авіакомпанії British Airways, який прямував із Лондона до Валенсії, надвечір 5 серпня спалахнула пожежа. Через задимлення в салоні постраждали близько двадцяти людей.
Про це повідомляє Telegram 24 каналу.
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Літак British Airways рейсом Лондон – Валенсія ледь не розбився через пожежу на борту. Екіпажу вдалося екстренно посадити літак. Але через задимлення в салоні, близько двадцяти людей отруїлися димом і потрапили до лікарні,
– йдеться у повідомленні.
Загалом цим рейсом летіло 175 пасажирів. Троє з них отримали легкі отруєння димом, ще 16 осіб травмувались, коли спускалися по евакуаційних надувних трапах.
Сильне задимлення почалося у салоні одразу, як тільки літак приземлився в аеропорту Манісеса близько 19 години за місцевим часом (20 година за Києвом). У літака загорівся двигун.
Люди спускались з салону літака по надувних трапах / фото з Twitter
Пасажири літака публікують у сомережах моторошні фото та відео. На них видно, що салон повністю оповитий димом, а люди в паніці намагаються вийти з нього.