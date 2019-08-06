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      У літаку рейсу Лондон – Валенсія спалахнула пожежа, є постраждалі: фото, відео

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      Задимлення в літаку рейсу Лондон - Валенсія
      Задимлення в літаку рейсу Лондон - Валенсія / Фото з Тwitter

      У кабіні літака авіакомпанії British Airways, який прямував із Лондона до Валенсії, надвечір 5 серпня спалахнула пожежа. Через задимлення в салоні постраждали близько двадцяти людей.

      Про це повідомляє Telegram 24 каналу.

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      Літак British Airways рейсом Лондон – Валенсія ледь не розбився через пожежу на борту. Екіпажу вдалося екстренно посадити літак. Але через задимлення в салоні, близько двадцяти людей отруїлися димом і потрапили до лікарні,
      – йдеться у повідомленні.

      Загалом цим рейсом летіло 175 пасажирів. Троє з них отримали легкі отруєння димом, ще 16 осіб травмувались, коли спускалися по евакуаційних надувних трапах.

       

      Сильне задимлення почалося у салоні одразу, як тільки літак приземлився в аеропорту Манісеса близько 19 години за місцевим часом (20 година за Києвом). У літака загорівся двигун.


      Люди спускались з салону літака по надувних трапах / фото з Twitter

      Пасажири літака публікують у сомережах моторошні фото та відео. На них видно, що салон повністю оповитий димом, а люди в паніці намагаються вийти з нього.

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Постраждалі Пожежа Надзвичайні ситуації Великобританія авіація
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