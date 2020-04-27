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      В Саудовской Аравии запретят казнить несовершеннолетних

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      В Саудовской Аравии больше не будут казнить несовершеннолетних
      В Саудовской Аравии больше не будут казнить несовершеннолетних / Konevi,Pexels

      В Саудовской Аравии больше не будут казнить осужденных несовершеннолетних. Об этом заявила поддерживаемая государством Комиссия по правам человека, ссылаясь на соответствующий указ короля страны Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.

      По словам главы комиссии Аввады Алаввады, такое решение позволяет сформировать "современный уголовный кодекс", сообщает DW.

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      Как будет действовать реформа:

      1. Те люди, которых приговорили к смертной казни за преступления, совершенные несовершеннолетними, не будут казнены.
      2. Те, кто совершит преступление в несовершеннолетнем возрасте, отныне будут осуждаться к тюремному заключению на максимальный десятилетний срок.

      Глава Комиссии по правам человека Аввада Алаввада отметил, что такое изменение демонстрирует намерение королевства проводить реформы в области прав человека.

      Что известно о казни в Саудовской Аравии

      • В Саудовской Аравии в течение 2019 года казнили 184 человека, среди них – 178 мужчин и 6 женщин.

      смертельна кара
      В каких странах разрешена смертная казнь состоянию на 2018 год / Инфографика 24 канал

      Какая ситуация с COVID-19 в стране

      • В Саудовской Аравии COVID-19 заразились более 17 тысяч человек;
      • Из-за коронавируса умерли 139 человек; 
      • С 26 апреля власти страны начали постепенно ослаблять карантин.
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости политики Саудовская Аравия Дети и несовершеннолетние Жертвы
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