В Саудовской Аравии запретят казнить несовершеннолетних
В Саудовской Аравии больше не будут казнить осужденных несовершеннолетних. Об этом заявила поддерживаемая государством Комиссия по правам человека, ссылаясь на соответствующий указ короля страны Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.
По словам главы комиссии Аввады Алаввады, такое решение позволяет сформировать "современный уголовный кодекс", сообщает DW.
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Как будет действовать реформа:
- Те люди, которых приговорили к смертной казни за преступления, совершенные несовершеннолетними, не будут казнены.
- Те, кто совершит преступление в несовершеннолетнем возрасте, отныне будут осуждаться к тюремному заключению на максимальный десятилетний срок.
Глава Комиссии по правам человека Аввада Алаввада отметил, что такое изменение демонстрирует намерение королевства проводить реформы в области прав человека.
Что известно о казни в Саудовской Аравии
- В Саудовской Аравии в течение 2019 года казнили 184 человека, среди них – 178 мужчин и 6 женщин.
В каких странах разрешена смертная казнь состоянию на 2018 год / Инфографика 24 канал
Какая ситуация с COVID-19 в стране
- В Саудовской Аравии COVID-19 заразились более 17 тысяч человек;
- Из-за коронавируса умерли 139 человек;
- С 26 апреля власти страны начали постепенно ослаблять карантин.
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