В Саудовской Аравии запретят казнить несовершеннолетних

В Саудовской Аравии больше не будут казнить несовершеннолетних / Konevi,Pexels

В Саудовской Аравии больше не будут казнить осужденных несовершеннолетних. Об этом заявила поддерживаемая государством Комиссия по правам человека, ссылаясь на соответствующий указ короля страны Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.