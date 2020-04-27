В Саудівській Аравії заборонять страчувати неповнолітніх

В Саудівській Аравії більше не будуть страчувати неповнолітніх / Konevi,Pexels

У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть засуджених неповнолітніх. Про це заявила підтримувана державою Комісія з прав людини, посилаючися на відповідний указ короля країни Салмана ібн Абдул-Азіз Аль Сауда.