08:28
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЧОРНОБИЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЧОРНОБИЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      В Саудівській Аравії заборонять страчувати неповнолітніх

      -
      В Саудівській Аравії більше не будуть страчувати неповнолітніх
      В Саудівській Аравії більше не будуть страчувати неповнолітніх / Konevi,Pexels

      У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть засуджених неповнолітніх. Про це заявила підтримувана державою Комісія з прав людини, посилаючися на відповідний указ короля країни Салмана ібн Абдул-Азіз Аль Сауда.

      За словами голови комісії Аввади Алаввади, таке рішення дозволяє сформувати "сучасніший кримінальний кодекс", повідомляє DW.

      Читайте також У Саудівській Аравії заборонили брати шлюб до 18 років

      Як діятиме реформа:

      1. Ті люди, яких засудили до смертної кари за злочини, вчинені неповнолітніми, не будуть страчені.
      2. Ті, хто вчинить злочин у неповнолітньому віці, відтепер засуджуватимуться до ув'язнення на максимальний десятирічний термін.

      Голова Комісії з прав людини Аввада Алаввада наголосив, що така зміна демонструє намір королівства проводити реформи в галузі прав людини.

      Що відомо про страти в Саудівській Аравії

      • У Саудівській Аравії протягом 2019 року стратили 184 людини, серед них – 178 чоловіків і 6 жінок.

      смертельна кара
      В яких країнах дозволена смертна кара станом на 2018 рік / Інфографіка 24 канал

      Яка ситуація з COVID-19 в країні 

      • У Саудівській Аравії на COVID-19 заразилися понад 17 тисяч осіб;
      • Через коронавірус померли 139 людей;
      • З 26 квітня влада країни почала поступово послаблювати карантин.
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Саудівська Аравія Діти і неповнолітні Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Найбільший страх Путіна, Коломойський не здається та коронавірусний Великдень: блоги тижня
      26 квітня , 22:00 Найбільший страх Путіна, Коломойський не здається та коронавірусний Великдень: блоги тижня
      Блоги тижня
      Як зміняться подорожі після пандемії та протести підприємців через карантин – відео тижня
      26 квітня , 19:30 Як зміняться подорожі після пандемії та протести підприємців через карантин – відео тижня
      Марія Лелека