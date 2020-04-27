В Саудівській Аравії заборонять страчувати неповнолітніх
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У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть засуджених неповнолітніх. Про це заявила підтримувана державою Комісія з прав людини, посилаючися на відповідний указ короля країни Салмана ібн Абдул-Азіз Аль Сауда.
За словами голови комісії Аввади Алаввади, таке рішення дозволяє сформувати "сучасніший кримінальний кодекс", повідомляє DW.
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Як діятиме реформа:
- Ті люди, яких засудили до смертної кари за злочини, вчинені неповнолітніми, не будуть страчені.
- Ті, хто вчинить злочин у неповнолітньому віці, відтепер засуджуватимуться до ув'язнення на максимальний десятирічний термін.
Голова Комісії з прав людини Аввада Алаввада наголосив, що така зміна демонструє намір королівства проводити реформи в галузі прав людини.
Що відомо про страти в Саудівській Аравії
- У Саудівській Аравії протягом 2019 року стратили 184 людини, серед них – 178 чоловіків і 6 жінок.
В яких країнах дозволена смертна кара станом на 2018 рік / Інфографіка 24 канал
Яка ситуація з COVID-19 в країні
- У Саудівській Аравії на COVID-19 заразилися понад 17 тисяч осіб;
- Через коронавірус померли 139 людей;
- З 26 квітня влада країни почала поступово послаблювати карантин.
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