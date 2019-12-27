У Саудівській Аравії заборонили брати шлюб до 18 років
У Саудівській Аравії встановили мінімальний вік для вступу в шлюб. Відтепер одружуватися можна лише з 18-ти років. Раніше таких обмежень не було.
Таке рішення озвучив міністр юстиції Валід ас-Самаані. У міністерстві вважають, що обмеження позитивно вплинуть як на чоловіків, так і на жінок. Про це пише "Saudi Gazette".
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Якщо ж підліток бажає одружитися скоріше зазначеного віку, то має отримати рішення суду. Суддя враховуватиме, чи не вплине ранній шлюб негативно на підлітка і на його майбутнє.
Як розширюються права жінок у Саудівській Аравії?
Останнім часом у Саудівській Аравії жінки отримують все більше можливостей. Найголовніші зміни цього року:
- вагітні жінки змогли самостійно обирати, як народжувати: чи згодні вони на кесарів розтин або інші хірургічні процедури;
- з'явилися перші жінки-гіди;
- жінкам дозволили самостійно оформлювати закордонний паспорт та подорожувати;
- також нещодавно у Саудівській Аравії жінкам дозволили вступати в армію.
Що ще не можна робити жінкам у Саудівській Аравії без дозволу чоловіків-опікунів?
- виходити заміж;
- відкривати банківський рахунок;
- починати бізнес у певних сферах.
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