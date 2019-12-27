У Саудівській Аравії заборонили брати шлюб до 18 років

У Саудівській Аравії встановили мінімальний вік для вступу в шлюб. Відтепер одружуватися можна лише з 18-ти років. Раніше таких обмежень не було.

Таке рішення озвучив міністр юстиції Валід ас-Самаані. У міністерстві вважають, що обмеження позитивно вплинуть як на чоловіків, так і на жінок. Про це пише "Saudi Gazette".

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Якщо ж підліток бажає одружитися скоріше зазначеного віку, то має отримати рішення суду. Суддя враховуватиме, чи не вплине ранній шлюб негативно на підлітка і на його майбутнє.

Як розширюються права жінок у Саудівській Аравії?

Останнім часом у Саудівській Аравії жінки отримують все більше можливостей. Найголовніші зміни цього року:

Що ще не можна робити жінкам у Саудівській Аравії без дозволу чоловіків-опікунів?