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      В Саудовской Аравии запретили вступать в брак до 18 лет

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      Отныне подростки будут получать разрешение на брак в суде / informator.press

      В Саудовской Аравии установили минимальный возраст для вступления в брак. Теперь жениться можно только с 18-ти лет. Раньше таких ограничений не было.

      Такое решение озвучил министр юстиции Валид ас-Самаани. В министерстве считают, что ограничения положительно повлияют как на мужчин, так и женщин. Об этом пишет "Saudi Gazette".

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      Если же подросток желает жениться поскорее указанного возраста, то должен получить решение суда. Судья будет учитывать, не повлияет ли ранний брак негативно на подростка и на его будущее.

      Как расширяются права женщин в Саудовской Аравии?

      В последнее время в Саудовской Аравии женщины получают все больше возможностей. Главные изменения этого года:

      Что еще нельзя делать женщинам в Саудовской Аравии без разрешения мужчин-опекунов?

      • выходить замуж;
      • открывать банковский счет;
      • ​начинать бизнес в определенных сферах.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Гендерное равенство Саудовская Аравия
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