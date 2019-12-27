В Саудовской Аравии запретили вступать в брак до 18 лет
В Саудовской Аравии установили минимальный возраст для вступления в брак. Теперь жениться можно только с 18-ти лет. Раньше таких ограничений не было.
Такое решение озвучил министр юстиции Валид ас-Самаани. В министерстве считают, что ограничения положительно повлияют как на мужчин, так и женщин. Об этом пишет "Saudi Gazette".
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Если же подросток желает жениться поскорее указанного возраста, то должен получить решение суда. Судья будет учитывать, не повлияет ли ранний брак негативно на подростка и на его будущее.
Как расширяются права женщин в Саудовской Аравии?
В последнее время в Саудовской Аравии женщины получают все больше возможностей. Главные изменения этого года:
- беременные женщины смогли самостоятельно выбирать, как рожать: согласны ли они на кесарево сечение или другие хирургические процедуры;
- появились первые женщины-гиды;
- женщинам разрешили самостоятельно оформлять загранпаспорт и путешествовать;
- также недавно в Саудовской Аравии женщинам разрешили вступать в армию.
Что еще нельзя делать женщинам в Саудовской Аравии без разрешения мужчин-опекунов?
- выходить замуж;
- открывать банковский счет;
- начинать бизнес в определенных сферах.