В Саудовской Аравии запретили вступать в брак до 18 лет

В Саудовской Аравии установили минимальный возраст для вступления в брак. Теперь жениться можно только с 18-ти лет. Раньше таких ограничений не было.

Такое решение озвучил министр юстиции Валид ас-Самаани. В министерстве считают, что ограничения положительно повлияют как на мужчин, так и женщин. Об этом пишет "Saudi Gazette".

Интересно также: Большую двадцатку возглавила Саудовская Аравия: каковы приоритеты работы

Если же подросток желает жениться поскорее указанного возраста, то должен получить решение суда. Судья будет учитывать, не повлияет ли ранний брак негативно на подростка и на его будущее.

Как расширяются права женщин в Саудовской Аравии?

В последнее время в Саудовской Аравии женщины получают все больше возможностей. Главные изменения этого года:

Что еще нельзя делать женщинам в Саудовской Аравии без разрешения мужчин-опекунов?