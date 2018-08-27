В Саудовской Аравии запустили первое радио, где ведущие – только женщины

В Саудовской Аравии феминистки запустили собственное радио Nsawya FM, чтобы доказать – в стране есть женщины, которые борются за свои права в "мужской системе".

Над эфирами работают 11 женщин под псевдонимами для безопасности, пишет BBC.

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Почти все они – гражданки Саудовской Аравии, однако некоторые участники проекта живут за границей и работают удаленно. Это возможно, ведь для трансляции эфира в онлайне им нужны только микрофон, ноутбук и потоковый сайт Mixlr. Кроме того, участники проекта осуществляют трансляцию и на другие платформы, от чего их аудитория ощутимо возросла.

Контент радио носит просветительский характер: обсуждают тему домашнего насилия, рассказывают об опыте борьбы за права женщин в других странах, выступают против дискриминационной мужской системы.

Мы начали этот проект, чтобы заархивировать этот этап (борьбы за права женщин в арабских странах – 24 канал) для истории. Чтобы люди знали, что мы реальные, мы существовали,

– пояснила одна из основательниц радио Аштар.