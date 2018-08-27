У Саудівській Аравії запустили перше радіо, де ведучі – тільки жінки

У Саудівській Аравії феміністки запустили власне радіо Nsawya FM, щоб довести – у країні є жінки, які борються за власні права у "чоловічій системі".

Над ефірами працюють 11 жінок під псевдонімами задля безпеки, пише BBC.

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Майже всі вони – громадянки Саудівської Аравії, проте деякі учасниці проекту живуть за кордоном і працюють віддалено. Це можливо, адже для трансляції ефіру в онлайні їм потрібні хіба мікрофон, ноутбук і живий потоковий веб-сайт Mixlr. Крім того, учасниці проекту здійснюють трансляцію й на інші платформи, від чого їхня аудиторія відчутно зросла.

Контент радіо носить просвітницький характер: обговорюють тему домашнього насильства, розповідають про досвід боротьби за права жінок в інших країнах, виступають проти дискримінаційної чоловічої системи.

Ми розпочали цей проект, щоб заархівувати цей етап (боротьби за права жінок в арабських країнах – 24 канал) для історії. Щоб люди знали, що ми реальні, ми існували,

– пояснила одна із засновниць радіо Аштар.