В СБУ отчитались, сколько заблокировали сайтов, которые Россия использовала против Украины

Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в течение 2018 года заблокировала доступ к более чем 300 интернет-ресурсам, которые Россия использовала для ведения гибридной войны против Украины, а международные преступные группировки – для распространения вредоносного контента.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, в этом году также были "приняты меры превентивного воздействия" по 220 администраторам различных сообществ в сети материалов.

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Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ также заблокировала доступ к более чем 300 Интернет-ресурсам, которые использовались в ходе ведения гибридной войны против Украины, а также международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента,

– говорится в заявлении.

Кроме этого, СБУ запустила совместно с органами образования и при поддержке общественных организаций проект "Безопасный Интернет и медиаграмотность", который призван помочь учащимся и молодежи овладеть навыками информационной безопасности.