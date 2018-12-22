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      В СБУ отчитались, сколько заблокировали сайтов, которые Россия использовала против Украины

      34 Читати новину українською
      СБУ заблокировала более 300 сайтов за год
      СБУ заблокировала более 300 сайтов за год / igroup.com.ua

      Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в течение 2018 года заблокировала доступ к более чем 300 интернет-ресурсам, которые Россия использовала для ведения гибридной войны против Украины, а международные преступные группировки – для распространения вредоносного контента.

      Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, в этом году также были "приняты меры превентивного воздействия" по 220 администраторам различных сообществ в сети материалов.

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      Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ также заблокировала доступ к более чем 300 Интернет-ресурсам, которые использовались в ходе ведения гибридной войны против Украины, а также международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента,
      – говорится в заявлении.

      Кроме этого, СБУ запустила совместно с органами образования и при поддержке общественных организаций проект "Безопасный Интернет и медиаграмотность", который призван помочь учащимся и молодежи овладеть навыками информационной безопасности.

      Теги: Новости Украины Кибербезопасность
      Источник: 24 Канал
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