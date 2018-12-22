У СБУ відзвітували, скільки заблокували сайтів, які Росія використовувала проти України

Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ протягом 2018 року заблокував доступ до понад 300 інтернет-ресурсів, які Росія використовувала для ведення гібридної війни проти України, а міжнародні злочинні угруповання – для поширення шкідливого контенту.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, у цьому році також було "вжито заходи превентивного впливу" щодо 220 адміністраторів різноманітних спільнот в мережі матеріали.

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Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ також заблоковано доступ до понад 300 Інтернет-ресурсів, які використовувались РФ у ході ведення гібридної війни проти України, а також міжнародними злочинними угрупуваннями для поширення деструктивного інформаційного контенту,

– йдеться в заяві.

Крім цього, СБУ започаткувала спільно з органами освіти та за підтримки громадських організацій проект "Безпечний Інтернет та медіаграмотність", який покликаний допомогти учням та молоді опанувати навички інформаційної безпеки.