У СБУ відзвітували, скільки заблокували сайтів, які Росія використовувала проти України
Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ протягом 2018 року заблокував доступ до понад 300 інтернет-ресурсів, які Росія використовувала для ведення гібридної війни проти України, а міжнародні злочинні угруповання – для поширення шкідливого контенту.
Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, у цьому році також було "вжито заходи превентивного впливу" щодо 220 адміністраторів різноманітних спільнот в мережі матеріали.
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Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ також заблоковано доступ до понад 300 Інтернет-ресурсів, які використовувались РФ у ході ведення гібридної війни проти України, а також міжнародними злочинними угрупуваннями для поширення деструктивного інформаційного контенту,
– йдеться в заяві.
Крім цього, СБУ започаткувала спільно з органами освіти та за підтримки громадських організацій проект "Безпечний Інтернет та медіаграмотність", який покликаний допомогти учням та молоді опанувати навички інформаційної безпеки.
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