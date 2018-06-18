В СБУ отрицают, что открыли уголовное производство против лидера "С14"

В понедельник, 18 июня, появилась информация о том, что следственное управление СБУ открыло уголовное производство по факту задержания в Киеве активистами националистической организации "С14" гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, однако пресс-секретарь СБУ опровергла это.

Правозащитник Валентин Рыбин на своей странице в Фейсбуке написал, что представителей праворадикальной организации "С14" подозревают в похищении человека.

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И мол, соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований внесла Служба Безопасности Украины.

Однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что никаких уголовных производств относительно организации С14 или ее руководителей и членов не расследовалось и не начиналось.

Есть только по решению суда зарегистрировано уголовное производство на основании заявления адвоката Рыбина о лишении свободы иностранного гражданина группой неустановленных лиц. Предварительная квалификация: ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека,

– отметила Гитлянская.

В СБУ уточнили, что зарегистрировали производства на основании заявления адвоката, поскольку тот требует открыть дело о похищении его клиента.