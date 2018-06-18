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В СБУ заперечили, що відкрили кримінальне провадження проти лідера "С14"

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У СБУ заперечили слова адвоката
У СБУ заперечили слова адвоката / ua.112.ua

У понеділок, 18 червня, з'явилась інформація про те, що слідче управління СБУ відкрило кримінальне провадження за фактом затримання в Києві активістами націоналістичної організації "С14" громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, однак речниця СБУ спростувала це.

Валентин Рибін правозахисник на своїй сторінці у Фейсбук написав, що представників праворадикальної організації "С14" підозрюють у викраденні людини.

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І мовляв, відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесла Служба Безпеки України. 

Однак речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що жодних кримінальних проваджень щодо організації С14 або її керівників та членів не розслідувалось та не розпочиналось.

Є лише за рішенням суду зареєстроване кримінальне провадження на підставі заяви адвоката Рибіна щодо позбавлення волі іноземного громадянина групою невстановлених осіб. Попередня кваліфікація: ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини,
 –  зазначила Гітлянська.

У СБУ уточнили , що зареєстрували провадження на підставі заяви адвоката, бо той вимагає відкрити справу про викрадення його клієнта.

Теги: Новини України Кримінальні новини Рафаель Лусваргі СБУ
Джерело: 24 канал
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