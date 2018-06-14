В СБУ рассказали, сколько задержано судей-взяточников за последние три года

Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами в течение последних трех лет задержали 25 судей при получении взятки. Из – 20 судей задержаны по материалам СБУ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина, передает РБК-Украина.

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"За три года 20 судей – задержаны по материалам СБУ. Эти дела расследуются, по 4 лицам уже есть приговоры. По статистике НАБУ ними (в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, – ред.) Задержаны 36 судей. Но из них 20 (фактов получения взятки – ред.) – обнаружены СБУ, 14 судей – выявлены по материалам защиты экономики МВД, и только 2 человека обнаружены по материалам расследования НАБУ", – добавил Павел Демчин.