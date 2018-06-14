В СБУ розповіли, скільки затримано суддів-хабарників за останні три роки

Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями протягом останніх трьох років затримали 25 суддів під час отримання хабара. З них – 20 судів затримані за матеріалами СБУ.

Про це повідомив перший заступник голови СБУ Павло Демчина, передає РБК-Україна.

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"За три роки 20 судів затримані за матеріалами СБУ. Ці справи розслідуються, по 4 особам вже є вироки. За статистикою НАБУ ними (у співпраці з іншими правоохоронними органами, – ред.) затримано 36 суддів. Але з них 20 (фактів отримання хабара – ред.) – виявлені СБУ, 14 суддів – виявлено за матеріалами захисту економіки МВС, і лише 2 особи виявлені за матеріалами розслідування НАБУ", – додав Павло Демчин.

