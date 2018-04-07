В секторе Газа возросло число погибших в столкновениях

Жертвами массовых протестов, которые вчера происходили на границе между сектором Газа и Израилем, стали 9 человек.

По данным палестинского министерства здравоохранения во время столкновений в пятницу ранены около 1400 палестинцев. Почти треть из них имеют огнестрельные ранения.

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За неделю протестов погибли 30 палестинцев. Столкновения между палестинцами и израильскими военными начались еще на прошлой неделе. Их причиной стала акция протеста под названием "Большой марш возвращения".

Десятки тысяч палестинцев развернули 5 палаточных городков вдоль огражденной границы. И требуют права возвращения в Израиль для беженцев. Палестинцы бросали камни и коктейли Молотова в израильских военных.

Чтобы разогнать митингующих, последние применили оружие, водометы и слезоточивый газ. Силовики уверяют: стреляли только в тех, кто пытался осуществить диверсию на границе.