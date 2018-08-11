В селе на Закарпатье около 300 жителей остались без водопровода

В Свалявском районе в селе Россошь вышел из строя насос на водозаборной станции. В результате инцидента без водоснабжения остались 6 жилых домов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Отмечается, что общее количество людей, живущих в 6 домах – 284 человека.

Чтобы не оставлять людей со своей бедой наедине, спасатели 9 государственной пожарно-спасательной части осуществляют подвоз технической воды жителям этих домов. Сейчас осуществлен подвоз 12 тонн воды,

– говорится в сообщении.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения из водозабора запланировано на 13 августа.