У селі на Закарпатті біля 300 жителів залишилися без водопроводу

У Свалявському районі в селі Росош вийшов з ладу насос на водозабірній споруді. Внаслідок інциденту без водопостачання залишилися 6 житлових будинків.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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Зазначається, що загальна кількість людей, які живуть у 6 будинках – 284 особи.

Щоб не залишати людей зі своєю бідою на одинці рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини здійснюють підвіз технічної води мешканцям цих будинків. Наразі здійснено підвіз 12 тонн води,

– йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час відновлення водопостачання через водозабір заплановано на 13 серпня.