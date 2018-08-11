У селі на Закарпатті біля 300 жителів залишилися без водопроводу
У Свалявському районі в селі Росош вийшов з ладу насос на водозабірній споруді. Внаслідок інциденту без водопостачання залишилися 6 житлових будинків.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
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Зазначається, що загальна кількість людей, які живуть у 6 будинках – 284 особи.
Щоб не залишати людей зі своєю бідою на одинці рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини здійснюють підвіз технічної води мешканцям цих будинків. Наразі здійснено підвіз 12 тонн води,
– йдеться у повідомленні.
Орієнтовний час відновлення водопостачання через водозабір заплановано на 13 серпня.
Джерело: 24 Канал
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