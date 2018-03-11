В село, которое освободили месяц назад, провели интернет

Украинские военные вместе с волонтерами провели интернет в поселок Катериновка, что на Луганщине недалеко от города Попасная.

В конце января в результате спецоперации украинские защитники освободили поселок, отбросив врага. После долго налаживали транспортное сообщение.

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Интернет просила провести местные активистка, которая держит связь с гуманитарными организациями, волонтерами, тем самым помогая односельчанам.

"Долгожданный интернет. Нам было очень трудно работать, приходилось выезжать в Золотовский городской совет, чтобы получить какую-то почту. Огромное спасибо ребятам, кто сегодня приехал, кто принял активное участие в помощи", – рассказала председатель ОО Катериновки Лариса Гриценко.