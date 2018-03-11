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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У село, яке звільнили місяць тому провели інтернет

18:35, 11 березня 471 Читать новость на русском

Українські військові разом із волонтерами провели інтернет до селища Катеринівка, що на Луганщині неподалік від міста Попасна.

Наприкінці січня в результаті спецоперації українські захисники звільнили селище, відсунувши ворога. Після довго налагоджували транспортний зв'язок.

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Інтернет просила провести місцева активістка, яка тримає зв'язок із гуманітарними організаціями, волонтерами, тим самим допомагаючи односельцям.

"Довгоочікуваний інтернет. Нам було дуже важко працювати, доводилося виїжджати в Златовську міську раду, щоб отримати якусь пошту. Величезне спасибі хлопцям, хто сьогодні приїхав, хто взяв активну участь в допомозі", – розповіла голова ГО Катеринівка Лариса Гриценко.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Інтернет
Джерело: 24 Канал
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