У село, яке звільнили місяць тому провели інтернет

Українські військові разом із волонтерами провели інтернет до селища Катеринівка, що на Луганщині неподалік від міста Попасна.

Наприкінці січня в результаті спецоперації українські захисники звільнили селище, відсунувши ворога. Після довго налагоджували транспортний зв'язок.

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Інтернет просила провести місцева активістка, яка тримає зв'язок із гуманітарними організаціями, волонтерами, тим самим допомагаючи односельцям.

"Довгоочікуваний інтернет. Нам було дуже важко працювати, доводилося виїжджати в Златовську міську раду, щоб отримати якусь пошту. Величезне спасибі хлопцям, хто сьогодні приїхав, хто взяв активну участь в допомозі", – розповіла голова ГО Катеринівка Лариса Гриценко.