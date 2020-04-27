В Сербии ослабили карантин: начали работать рынки, парикмахерские и тренажерные залы

В Сербии с 27 апреля начали работать закрытые ранее на карантин крытые рынки, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры и тренажерные залы. При этом все учреждения должны работать со средствами защиты – масками, перчатками, дезинфекторами.

В связи с ограничением количества людей, в Сербии обслуживать клиентов рекомендуют только по предварительной записи, чтобы не допускать скоплений в помещениях, сообщает РТС.

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При этом все рабочие поверхности, оборудование и инвентарь должны быть продезинфицированы после каждого использования. Расстояние между клиентами должно быть не менее 2 метров.

В то же время в Сербии продолжается режим комендантского часа – он ​​действует в будние дни с 18:00 до 5:00. В это время на прогулку могут выходить граждане старше 65 лет и находиться на улице в течение часа максимум в 600 метрах от места жительства.

По состоянию на 27 апреля коронавирусом в Сербии заразились 8042 человека, 156 умерли.



Условия для завершения карантина в Украине / Инфографика 24 канала