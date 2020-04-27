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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      У Сербії послабили карантин: почали працювати ринки, перукарні і тренажерні зали

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      У Сербії почали працювати ринки та інші зачинені раніше на карантин заклади
      У Сербії почали працювати ринки та інші зачинені раніше на карантин заклади / Getty Images

      У Сербії з 27 квітня почали працювати зачинені раніше на карантин криті ринки, перукарні, салони краси, фітнес-центри та тренажерні зали. При цьому всі заклади повинні працювати, засоби захисту – маски, рукавички, дезінфектори.

      У зв'язку з обмеженням кількості людей у Сербії обслуговувати клієнтів рекомендують тільки за попереднім записом, щоб не допускати скупчень у приміщеннях, повідомляє РТС.

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      При цьому всі робочі поверхні, обладнання та інвентар повинні бути продезінфіковані після кожного використання. Відстань між клієнтами має бути не менше 2 метрів.

      Водночас у Сербії продовжується режим комендантської години – вона діє у будні дні з 18:00 до 5:00. У цей час на прогулянку можуть виходити громадяни старші 65 років та перебувати на вулиці протягом години максимум за 600 метрів від місця проживання.

      Станом на 27 квітня коронавірусом у Сербії заразилися 8042 людини, 156 померли.

      коли в Україні закінчиться карантин умови виходу з карантину
      Умови для завершення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Торгівля Коронавірус COVID-19 Сербія
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