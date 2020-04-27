У Сербії послабили карантин: почали працювати ринки, перукарні і тренажерні зали

У Сербії з 27 квітня почали працювати зачинені раніше на карантин криті ринки, перукарні, салони краси, фітнес-центри та тренажерні зали. При цьому всі заклади повинні працювати, засоби захисту – маски, рукавички, дезінфектори.

У зв'язку з обмеженням кількості людей у Сербії обслуговувати клієнтів рекомендують тільки за попереднім записом, щоб не допускати скупчень у приміщеннях, повідомляє РТС.

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При цьому всі робочі поверхні, обладнання та інвентар повинні бути продезінфіковані після кожного використання. Відстань між клієнтами має бути не менше 2 метрів.

Водночас у Сербії продовжується режим комендантської години – вона діє у будні дні з 18:00 до 5:00. У цей час на прогулянку можуть виходити громадяни старші 65 років та перебувати на вулиці протягом години максимум за 600 метрів від місця проживання.

Станом на 27 квітня коронавірусом у Сербії заразилися 8042 людини, 156 померли.



Умови для завершення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу