В Сербии тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память оппозиционного политика
16 января тысячи сербов вышли на улицы Белграда, чтобы почтить память оппозиционного политика Оливера Ивановича. Год назад лидера местного сербского движения убили вблизи штаб-квартиры его партии шестью выстрелами в спину.
Об єтом сообщает Balkan Insight.
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Участники акции прошли молчаливым маршем по улицам Белграда с включенными лампадками и с фонариками телефонов.
Полиция пыталась остановить участников молчаливого шествия в честь погибшего политика, однако ей это не удалось.
К слову, люди шли к Храму святого Савы, возле которого в то же время монтировали сцену к приезду президента России Владимира Путина.
Организаторами мероприятия стали те же люди, которые уже несколько недель подряд каждую субботу протестуют против президента Сербии Александара Вучича. Демонстранты недовольны политикой действующего президента и обвиняют его в авторитаризме.
В социальных сетях появились фото и видео с места события.
Кто такой Оливер Иванович? Оливер Иванович – бывший чиновник сербского правительства и лидер политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость". В 2008-2012 годах занимал должность государственного секретаря министерства Республики Сербия по делам Косово и Метохии.
В январе 2014 года его внезапно обвинили в военных преступлениях и арестовали. Арест стал неожиданностью практически для всех, кто был знаком с Ивановичем. 21 января 2016 года Ивановича приговорили к 9 годам заключения. Однако в июне 2017 года политика освободили из-под стражи.
В интервью сербским журналистам Иванович открыто заявлял, что в Косовской Митровице царит атмосфера страха и беззакония, которую создают местные сербы-преступники.
В январе 2018 года на севере Косово неизвестные застрелили политика. Виновников покушения до сих пор не нашли и не наказали.