В Сербии тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память оппозиционного политика

16 января тысячи сербов вышли на улицы Белграда, чтобы почтить память оппозиционного политика Оливера Ивановича. Год назад лидера местного сербского движения убили вблизи штаб-квартиры его партии шестью выстрелами в спину.

Об єтом сообщает Balkan Insight.

Читайте также: Массовые протесты в Сербии: президента Вучича обвиняют в авторитаризме

Участники акции прошли молчаливым маршем по улицам Белграда с включенными лампадками и с фонариками телефонов.

Полиция пыталась остановить участников молчаливого шествия в честь погибшего политика, однако ей это не удалось.

К слову, люди шли к Храму святого Савы, возле которого в то же время монтировали сцену к приезду президента России Владимира Путина.

Организаторами мероприятия стали те же люди, которые уже несколько недель подряд каждую субботу протестуют против президента Сербии Александара Вучича. Демонстранты недовольны политикой действующего президента и обвиняют его в авторитаризме.

В социальных сетях появились фото и видео с места события.

People are arriving at a #protest in #Belgrade tonight, the seventh since December. In front, the activists of the Ibarski Mars, who marched for more than 180 km to the capital from Kraljevo. Tonight people are asking to shed light on the case of Oliver Ivanovic, killed in 2018 pic.twitter.com/r4regeXKd2 — Stefano Giantin (@stefanogiantin) January 16, 2019

Tens of thousands walking in Belgrade city center today, in remembrance of Oliver Ivanovich, and in protest that his murderer hasn't been found. A strong message to the regime.



Oliver was a rare thing: local politician with integrity, an ethnic Serb from Kosovo.



Killed 1yr ago. pic.twitter.com/Gkm4BfudpB — [̺̫̣̼̻́͐́́͠b̨̫͑͒̉͊̾͘elg] rade (@radezz) January 17, 2019

Thousands of people gathered in Belgrade to commemorate the first anniversary of the death of the Kosovo Serb politician Oliver Ivanovic, whose murder has never been resolved.#1od5milliona



More photos and videos on @BalkanInsight. https://t.co/0JuZyVsNYq — Pru (@jprusina) January 16, 2019

Belgrade, Serbia



After police initially blocked entry to the grounds of Saint Sava, anti-govt protesters gather outside the temple to pay tribute to the life of Oliver Ivanovic.



Serbian patriotic song “Vostani Serbije” plays from loudspeakers. pic.twitter.com/r9rLOKTkZD — Balkan Insight (@BalkanInsight) January 16, 2019

Just an FYI:

Anti-government #protests continue in #Belgrade #Serbia.

Tonight people silently protested to pay respects to Kosovo Serb politician Oliver Ivanović, who was murdered one year ago today.#NasJeIpakViše #1od5miliona #IbarskiMarš pic.twitter.com/Jq488TYmP0 — Schwarzvlad (@VladislavSvarc) January 16, 2019

Spotted from @birnbalkans office.



Probably the biggest crowd ever at Belgrade #1od5miliona anti-government protests.



This evening they commemorate Oliver Ivanovic & demand swift investigation of his murder. pic.twitter.com/80pySq3MSS — Marija Ristić (@Marien__R) January 16, 2019

Кто такой Оливер Иванович? Оливер Иванович – бывший чиновник сербского правительства и лидер политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость". В 2008-2012 годах занимал должность государственного секретаря министерства Республики Сербия по делам Косово и Метохии.



В январе 2014 года его внезапно обвинили в военных преступлениях и арестовали. Арест стал неожиданностью практически для всех, кто был знаком с Ивановичем. 21 января 2016 года Ивановича приговорили к 9 годам заключения. Однако в июне 2017 года политика освободили из-под стражи.



В интервью сербским журналистам Иванович открыто заявлял, что в Косовской Митровице царит атмосфера страха и беззакония, которую создают местные сербы-преступники.



В январе 2018 года на севере Косово неизвестные застрелили политика. Виновников покушения до сих пор не нашли и не наказали.