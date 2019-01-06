Массовые протесты в Сербии: президента Вучича обвиняют в авторитаризме

5 января более 15 тысяч человек вышли на улицы сербской столицы, чтобы выразить недовольство политикой президента страны Александара Вучича. Акции в Белграде продолжаются уже пятую неделю подряд.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

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Демонстранты обвиняют действующего президента страны в авторитаризме. Несмотря на сильный снегопад они прошли маршем к зданию, где находится проправительственный государственный телеканал RTS. Еще одним требованием протестующих является отставка генерального директора канала.

Протесты в Сербии

Ранее Вучич заявил, что не удовлетворит требования демонстрантов даже если на улице выйдет пять миллионов человек. Поэтому сербы принесли на акцию протеста в Белграде транспаранты с надписью-хэштегом "Один из пяти миллионов".

К слову, население Сербии составляет примерно семь миллионов.

Протесты в Сербии

Местные СМИ также сообщили, что несколько сотен человек приняли участие в оппозиционной акции в городе Крушевац, а несколько десятков – в городе Новый Сад.

Напомним, впервые акции протеста в Белграде состоялись 8 декабря после жестокого избиения лидера левой партии Борко Стефановича и его единомышленников на юге Сербии. Подозреваемых в нападении задержали, и накануне праздников освободили из-под стражи за недостатком улик. Оппозиция утверждает, что к избиению причастна правящая "Сербская прогрессивная партия".