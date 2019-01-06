Масові протести у Сербії: президента Вучича звинувачують у авторитаризмі

5 січня понад 15 тисяч людей вийшли на вулиці сербської столиці, щоб висловити невдоволення політикою президента країни Александара Вучича. Акції у Белграді тривають вже п'ятий тиждень поспіль.

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

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Демонстранти звинувачують чинного президента країни в авторитаризмі. Попри сильний снігопад вони пройшли ходою до будівлі, в якій знаходиться проурядовий державний телеканал RTS. Ще однією вимогою протестувальників є відставка генерального директора каналу.



Протести у Сербії

Раніше Вучич заявив, що не задовольнить вимоги демонстрантів навіть якщо на вулиці вийде п'ять мільйонів осіб. Тож серби принесли на акцію протесту у Белграді транспаранти з написом-хештегом "Один з п'яти мільйонів".

До слова, населення Сербії складає приблизно сім мільйонів.



Протести у Сербії​

Місцеві ЗМІ також повідомили, що декілька сотень людей взяли участь в опозиційній акції в місті Крушевац, а кілька десятків – у місті Новий Сад.

Нагадаємо, вперше акції протесту у Белграді відбулися 8 грудня після жорстокого побиття лідера лівої партії Борко Стефановича та його однодумців на півдні Сербії. Підозрюваних в нападі затримали, та напередодні свят звільнили з-під варти через брак доказів. Опозиція стверджує, що до побиття причетна провладна "Сербська прогресивна партія".